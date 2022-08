Kriminalität Steinwurf in Bienenkasten: Tiere wohl nicht zu retten

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter wahrscheinlich ein gesamtes Bienenvolk in der Oberpfalz getötet. Nachdem der Täter den Bienenkasten in Neusorg (Landkreis Tirschenreuth) geöffnet hatte, warf er oder sie einen Pflasterstein hinein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Angaben des Imkers habe das zur Folge, dass das gesamte Volk sehr wahrscheinlich nicht zu retten sei. Der Bienenkasten stand dort seit Anfang der Woche für eine jährliche Infoveranstaltung.

dpa