Weltraum Sterne sterben mit einem Knall Wie alles im Leben, müssen auch Sterne sterben. Doch anders als wir, verabschieden sie sich in einer gewaltigen Explosion.

Merken

Mail an die Redaktion Riesige Sterne enden in gewaltigen Explosionen. So auch der Krebsnebel, der nach einer Supernova im Jahr 1054 entstand. Foto: NASA, ESA, J. Hester und A. Loll

Regensburg.Eine 20 Kilometer durchmessende Kugel dreht sich 30 mal in der Sekunde um sich selbst und strahlt dabei viele tausende Male stärker als die Sonne. Diese Leistung genügt, um eine mehrere Billionen Kilometer große Gaswolke auf über zehntausend Grad Celsius aufzuheizen. Was sich nach einem Märchen anhört spielt sich in direkter kosmischer Nachbarschaft zur Erde ab. Doch woher kommt eine solch kosmische Apokalypse?

Im Jahr 1054 herrschte bei Gelehrten weltweit Aufregung, denn sie konnten für drei Wochen selbst am hellen Tag einen „Gaststern“ beobachten. Anschließend verschwand das Himmelsphänomen und erst vor ungefähr 80 Jahren konnte ein Zusammenhang zwischen dem vor rund 1000 Jahren beobachteten Lichtblitz und einem heute matten Nebelflecken in den Teleskopen der Astronomen namens Krebsnebel hergestellt werden.

Alles begann, als einem Stern der Treibstoff für die Kernfusion ausging

Auch wenn der Blick durch ein Teleskop auf den ersten Blick nur ein mattes Fleckchen offenbart, herrschen vor Ort nach menschlichen Maßstäben absurde Bedingungen. Alles begann, als vor ungefähr 7000 Jahren einem Stern der Treibstoff für die Kernfusion ausging. Seine innere Hitzequelle versiegte und das Gas des Sterns kollabierte unter seinem Eigengewicht. Der Kollaps löste eine massive Explosion und einen damit verbundenen Lichtblitz aus, welcher 6000 Jahre später für drei Wochen von der Erde aus zu sehen war. Wir sehen die Überreste also gerade 1000 Jahre nach der ursprünglichen Explosion, weil das Licht selbst 6000 Jahre für die Strecke bis zur Erde benötigt.

Veranstaltungstipp Vortrag: Am Freitag, den 16.08. referiert Dr. Rupert Heider über weitere spannende Details der gewaltigen Sternenexplosionen in der Sternwarte Regensburg am Ägidienplatz 2 um 20 Uhr. Eintritt ist frei.

Beobachtung: Bei klarem Himmel ist anschließend die Beobachtung des Sternenhimmels mit den Teleskopen auf der Plattform möglich.

Teile des ehemaligen Sterns formten einen nur 20 Kilometer großen Neutronenstern, der allerdings mehr als das 400 000-fache der Erde wiegt und sich anfangs mehr als 50 mal pro Sekunde um seine Achse drehte. Der Neutronenstern wirkt dadurch wie ein riesiger Dynamo, der elektrisch geladene Partikel mit annähernd Lichtgeschwindigkeit von sich weg schleudert. Nach einer Strecke von mehreren Milliarden Kilometern treffen die Partikel auf eine gigantische Gaswolke, die durch die ursprüngliche Explosion des Sterns erzeugt wurde und heizen diese stellenweise auf mehrere zehntausend Grad Celsius auf. Das durch den Neutronenstern verursachte Leuchten der Gaswolke bildet heute auf Fotos ein fantastisches himmlisches Feuerwerk.

Die Energie für den gesamten Prozess kommt aus der schnellen Rotation des Neutronensterns, der dadurch innerhalb der ersten 1000 Jahre von 50 auf 30 Umdrehungen pro Sekunde verlangsamt wurde. Was sich zunächst vielleicht so liest, als ob der Neutronenstern seine Energie sehr gemächlich verliert, täuscht. Es bräuchte ungefähr 100 000 Sonnen, um eine gleiche Leistung zu erzeugen, da der Neutronenstern aufgrund seiner großen Masse riesige Mengen an Energie in seiner Rotation gespeichert hat.

Der Stern verglimmt ins Nichts

Ohne den schnell rotierenden Neutronenstern wären die Reste der Sternenexplosion, einer so genannten Supernova, heute nicht mehr sichtbar und die modernen Astronomen hätten kaum eine Chance gehabt, die Explosion aus dem Jahr 1054 so genau zuzuordnen.

Allerdings expandiert die vom Neutronenstern aufgeheizte Gaswolke und auch die Rotation des Neutronensterns wird sich in den kommenden Jahrtausenden weiter verlangsamen. Der Dynamo wird dann den größten Teil seiner Energie aufgebraucht haben, und der Gasnebel wird nach und nach verglimmen.

Hier geht es zu unserem Special „Freizeit“