Sternwarte beleuchtet Fragen der Zeit

Mail an die Redaktion Zeigt seit dem Mittelalter die richtige Zeit an: der Turm von St. Emmeram – sichtbar vom Dach der Sternwarte. Foto: F. Ginglseder, Sternwarte Regensburg

REgensburg.Jeder weiß, was gemeint ist, aber kaum jemand kann sagen, was genau sie eigentlich ist: die Zeit. Um ihr komplexes Wesen zu beschreiben, sagte Albert Einstein einmal über sie: „Wenn man mit dem Mädchen, das man liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt man, es ist nur eine Minute; wenn man aber nur eine Minute auf einem heißen Ofen sitzt, denkt man, es sind zwei Stunden – das ist die Relativität.“ Zeit scheint also nicht eindeutig zu verlaufen.

Im Gegenteil: In seiner Relativitätstheorie beschreibt Einstein, wie für Objekte, die sich schneller im Raum bewegen, die Zeit langsamer vergeht. Wer viel reist, altert also langsamer! Es können aber nur solche Objekte (und in Zukunft vielleicht auch Menschen?) diesen Effekt spüren, die sich beinahe mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Auch Menschen, die sich in der Nähe von Schwarzen Löchern aufhalten, altern langsamer, wie es der Film „Interstellar“ eindrucksvoll zeigt.

Für Naturwissenschaftler bietet die Zeit aber noch weitere ungewöhnliche Eigenschaften. Sie verläuft beispielsweise nur in eine Richtung. Es gibt keine Möglichkeit, die Zeit umzukehren, es ist unmöglich, in die Vergangenheit zu reisen. Die Zeit steht auch nicht still, sondern scheint ständig von der Vergangenheit in Zukunft überzugehen. Das ist aber auch gut für uns.

Gefangen in der Luft

Angenommen, wir könnten die Zeit anhalten, so dass alles ruht, und wir die einzigen wären, die sich bewegen können. Dann wären wir trotzdem gefangen. Es würden ja auch die Teilchen der Luft ruhen und auf einmal hart wie Stahl werden. Wir würden außerdem ersticken. Auch der Sauerstoff bliebe einfach stehen und käme gar nicht erst in unsere Lungen. Doch auch wenn die Zeit vor rückt, „fließt“ sie nicht. Die Quantenmechanik beschreibt, wie es eine kleinste Zeiteinheit gibt. Diese heißt Planck-Zeit. Wenn die Zeit voranschreitet, dann springt sie wie bei einer Diashow von einer Planck-Zeit zur nächsten. Das geht aber so schnell, dass wir das nicht bemerken und sie für uns kontinuierlich voranschreitet.

Die Zeit ist nicht nur in der Naturwissenschaft ein Thema, sondern auch in der Philosophie. Seit der Antike beschäftigen sich Menschen mit dem Wesen der Zeit. Was ist Zeit? Wer hat die Zeit geschaffen? Endet die Zeit irgendwann? Hier überschneiden sich dann die Geisteswissenschaftler mit der Physik. Die Frage etwa, wann Zeit begann, wurde jahrhundertelang von beiden Disziplinen vergeblich untersucht. Erst im 20. Jahrhundert konnten die Astronomen dieses Problem lösen, als sie die Theorie des Urknalls entwickelten. Mit diesem begann die Existenz allen Seins, also auch des Raumes und der Zeit. Was vor dem Urknall war, bleibt aber weiter ungeklärt.

Veranstaltungstipp Vortrag: Wer mehr über die Merkwürdigkeiten der Zeit erfahren möchte, kann am Freitag um 20 Uhr die Sternwarte Regensburg am Ägidienplatz 2 den Vortrag von Prof. Stefan Kreitmeier über „Menschliche Intuition und physikalische Realität“ der Zeit besuchen. Der Eintritt ist frei.

Beobachtung: Bei klarem Himmel gibt es danach eine Sternführung auf der Plattform der Sternwarte.

Unterschiedliche Kulturen definieren Zeit außerdem anders. Während in Europa und in großen Teilen Asiens bereits im Altertum Zeit als etwas erschien, das nur in eine Richtung läuft, sahen die Azteken und Maya in Südamerika Zeit als etwas, das sich ständig wiederholt

Keine Apokalypse

Der Maya-Kalender etwa, der ja 2012 angeblich zu Ende ging, sah dieses Jahr nicht als Weltuntergang, sondern als Neubeginn des nächsten Zeit-Zyklus‘. Der Zeitpunkt der Schöpfung kehrte lediglich an diesem Tage wieder, womit sich nun auch der Verlauf der Geschichte wiederholt. Leider verbrannten die europäischen Kolonialisten im 16. Jahrhundert fast sämtliche Dokumente dieses hoch entwickelten Volkes, so dass wir heute nicht mehr sagen können, was sie mit der „Wiederholung“ genau meinten.

