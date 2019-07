Brände Stichflamme: Brennenden Kanister in Planschbecken geworfen Eine Frau hat einen brennenden Benzinkanister in ein mit Wasser gefülltes Planschbecken geworfen und damit eine Stichflamme verursacht.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Ichenhausen.Sie blieb bei dem Vorfall unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wollte in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) am Donnerstag in einem Garten grillen. Dabei fiel ihr eine glimmende Holzkohle oder ein Holzsplitter aus dem Grill in den Benzinkanister, der in der Nähe stand. Sie warf den brennenden Kanister in das Planschbecken, wo sich das Benzin auf der Wasseroberfläche verteilte und eine Stichflamme auslöste. Wieso der Kanister in der Nähe des Grills stand, ermittelt die Polizei.