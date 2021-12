Anzeige

Parteien Stichwahl um Oberpfälzer Grünen-Spitze Das Rennen entscheidet sich zwischen einem Mann und einer Frau. Sie wollen die Partei stärker verwurzeln und vernetzen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Gehen in die Stichwahl: Helene Sigloch und Merten Niebelschütz. Foto: Martin Mayer, Niebelschütz

Regensburg.Die Oberpfälzer Grünen machen es spannend: Wer künftig an der Seite der Bundestagsabgeordneten Tina Winklmann den Co-Vorsitz übernimmt, entscheidet sich erst in einer Stichwahl. Drei Kandidaten hatten sich um das Amt beworben. Bei der Auszählung der Briefwahl am Mittwoch konnte allerdings niemand über 50 Prozent der Stimmen für sich erzielen. Das Ergebnis des nun nötigen zweiten Wahlgangs soll am 29. Dezember verkündet werden.

