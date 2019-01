Auto

Stickoxid-Belastung in München gesunken

Die Luft auf Bayerns Straßen ist sauberer geworden. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) wurde im vergangenen Jahr nur noch an zwei Messstellen in München überschritten, wie das Landesamt für Umwelt mitteilte. An der Landshuter Allee sank die Belastung gegenüber dem Vorjahr von 78 auf 66 Mikrogramm, am Stachus von 53 auf 48 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.