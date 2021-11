Anzeige

Prozesse Stieftochter missbraucht und geheiratet: Zehn Jahre Haft Für den jahrelangen, schweren sexuellen Missbrauch seiner Stieftochter ist ein 62 Jahre alter Mann vom Landgericht Schweinfurt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Schweinfurt.Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Der Mann sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 54 Fällen, wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden. Rechtsmittel waren einen Tag nach dem Urteilsspruch noch nicht eingelegt worden, wie der Sprecher sagte. Nach Medienberichten hatte der 62-Jährige seine Stieftochter als Kind missbraucht, als Jugendliche zur Prostitution gezwungen - und später geheiratet. In der Ehe soll er sie vergewaltigt und gequält haben.

