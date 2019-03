Kirche Stiegler wird neuer Regionalbischof Klaus Stiegler ist bisher Dekan in Schwabach. Im Sommer wechselt er nach Regensburg und löst Hans-Martin Weiss ab.

Von Christine Schröpf

Klaus Stiegler, bisher Pfarrer und Dekan in Schwachbach, wird zum 1. August neuer Regionalbischof. Foto: Evangelische Kirche Bayern

Regensburg.Nun steht der Nachfolger des Regensburger Regionalbischofs Hans-Martin Weiss fest: Klaus Stiegler, bisher Pfarrer und Dekan in Schwachbach wechselt zum 1. August an seinen neuen Dienstsitz in der Oberpfälzer Bezirkshauptstadt. Er war bereits am vergangenen Freitag vom Berufungsausschuss der Landessynode gewählt und am Dienstag bei einem Anhörungstermin der Kirchenkreissynodalen bestätigt worden. Der amtierende Regionalbischof findet die Wahl sehr gut. „Ich habe mich darüber sehr gefreut und freue mich immer noch“, sagte der 62-Jährige, der im vergangenen Sommer aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug angekündigt hatte. Weiss ist an Parkinson erkrankt. „Mir geht es größtenteils sehr gut“, sagt er auf Nachfrage dazu.

Auch vom künftigen Regionalbischof gibt es eine erste Reaktion. „Ich bin ein kirchlicher Mannschaftsspieler“ sagt Stiegler über sich selbst. Er freue sich auf die Menschen im „äußerst vielgestaltigen“ Kirchenkreis Regensburg: „Zusammenarbeit mit Respekt vor unterschiedlichen Kompetenzen, das enge Miteinander von Kirche und Diakonie, große ökumenische Aufgeschlossenheit, Innovationsfreude und Kirche als kooperativer Player in der Zivilgesellschaft sind für mich zentrale Anliegen für die zukunftsträchtige Entwicklung der bayerischen Landeskirche.“ Klaus Stiegler ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Kirchenkreis Regensburg ist mit mehr als 24 000 Quadratkilometern der flächengrößte der sechs bayerischen Kirchenkreise. In acht Dekanaten mit 149 Kirchengemeinden leben etwa 274 800 evangelische Christen.

