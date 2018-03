Brauchtum „Stille Nacht, heilige Nacht“-Jubiläum: Einladung an Papst Zum 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht, heilige Nacht“ soll Papst Franziskus nach Österreich kommen. Salzburgs Ministerpräsident Wilfried Haslauer (ÖVP) überreichte dem katholischen Kirchenoberhaupt am Montag bei einem Besuch im Vatikan eine offizielle Einladung zu den Feierlichkeiten rund um das berühmte Weihnachtslied Ende des Jahres. Es sei aber noch offen, ob der Papst tatsächlich nach Salzburg reisen werde. „Wenn er nächstes Jahr kommen will, ist er auch herzlich willkommen“, sagte Haslauer.

Merken

Mail an die Redaktion Noten zum Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Foto: Michael Kappeler/Archiv

Rom.Am Weihnachtsabend 1818 wurde „Stille Nacht, heilige Nacht“ erstmals in einer Kirche in Oberndorf bei Salzburg, nahe der bayerischen Grenze, gesungen. Den Text verfasste der damalige Hilfspriester Joseph Mohr, die Komposition stammte von Franz Xaver Gruber. Schätzungsweise zwei Milliarden Menschen weltweit sollen das Lied kennen, das alljährlich in rund 330 Sprachen gesungen werde.

Haslauer reiste gemeinsam mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Papst Franziskus.