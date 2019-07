Musik Sting sagt Konzert in München ab Sting (67) hat aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert an diesem Mittwoch in München abgesagt.

Der Britische Sänger Sting performt während seiner "My Songs" Tour. Foto: Erwin Scheriau/APA

München.Er sei noch angeschlagen und folge dem Rat seines Arztes, hieß es am Dienstag auf der Homepage des britischen Musikers. Was er hat, wurde nicht genannt. Zuvor hatte Sting bereits einen Auftritt beim Jazz-Festival im belgischen Gent gestrichen. In München wollte er beim Tollwood Festival auftreten.