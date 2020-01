Verkehr Stinkbombe legt Bus lahm Eine Stinkbombe hat einen Bus in Würzburg lahmgelegt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Würzburg.Der mutmaßliche Täter habe das Duftgeschoss vermutlich aus Spaß gezündet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Geruch soll so unangenehmen gewesen sein, dass der Busfahrer am Mittwochnachmittag nicht mehr weiterfahren konnte und den Linienbus abstellen musste. Aufgrund der Beschreibung der Fahrgäste ermittelten die Beamten einen 14-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Auf ihn könnte eine Forderung wegen des Ausfalls des Linienbusses zukommen. Verletzt wurde durch den Streich niemand.