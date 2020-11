Anzeige

Studium Stipendien für 72 OTH-Studenten Das Deutschlandstipendium unterstützt 72 Studierende der OTH Regensburg. Sie bekommen für zwei Semester monatlich 300 Euro.

Mail an die Redaktion Das Deutschlandstipendium gehört zum Stipendienprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Foto: OTH Regensburg/Florian Hammerich

Regensburg.Im Förderjahr 2020/2021 unterstützt das Deutschlandstipendium 72 herausragende Studierende der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg). „Das Stipendium ist ein Zeichen dafür, wie wichtig unserer Gesellschaft junge Talente sind. Dieses generationenübergreifende Stifterengagement wirkt motivierend, bindet unsere Studierenden stärker an die Region und unterstützt sie finanziell. Gerade der letztgenannte Aspekt ist in der aktuellen Zeit von besonderer Bedeutung. Dafür bin ich unseren Stiftern überaus dankbar“, wird Prof. Dr. Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg, in der Pressemitteilung der OTH zitiert.

Das Deutschlandstipendium gehört zum Stipendienprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Es wird je zur Hälfte vom Bund und von privaten Fördern sowie Unternehmen getragen. Es unterstützt Studierende mit hervorragenden Leistungen, die sich gesellschaftlich oder sozial engagieren, für zwei Semester mit monatlich 300 Euro. In diesem Jahr beträgt die Unterstützung der Fördernden 129 600 Euro; die gesamte Fördersumme beläuft sich auf das Doppelte. Neu dabei ist die Roswitha und Herbert Hielscher-Stiftung, die drei Studierende unterstützt. Die Stiftung der OTH erhöhte anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens die Zahl der Stipendiaten von sieben auf zehn. Der Verein der Freunde der OTH fördert dieses Jahr fünf statt drei Stipendiaten.

Preisvergabe fand virtuell statt

Die Preisvergabe fand virtuell statt. Catharina Mabrey, Referentin Alumni & Career Service, moderierte die Veranstaltung. Prof. Baier ermutigte die Stipendiaten, positiv in die Zukunft zu schauen: „Machen Sie das, was Ihnen Spaß und Freude bereitet, mit Fleiß und Beharrlichkeit.“

Zu Gast war Rainer Irlesberger, Human Resources Consultant bei der Strabag AG, Direktion Bayern Nord. Sein Rat: „Scheut euch nicht, aktiv auf die Unternehmen zuzugehen. Und vor allem: Stellt Fragen!“ Nach dem einführenden Teil teilten sich die Anwesenden fakultätsweise in verschiedene Breakout-Rooms – von der Hauptkonferenz abgehende virtuelle Räume – auf. Angeleitet wurden diese kleineren Gruppen von Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, Vizepräsident der OTH Regensburg und Verantwortlicher für Internationales, Katja Meier, Referentin Alumni & Career Service und Geschäftsführung Verein der Freunde der OTH Regensburg e.V., Claudia Werner, Referentin Alumni & Career Service sowie von studentischen Mitarbeitern.