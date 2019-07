Notfall Stopp für Flugzeuge in Nürnberg Von dem Fund eines Bombenblindgängers im Wöhrder See östlich der Nürnberger Innenstadt ist auch der Luftverkehr betroffen.

Für die Entschärfung der Bombe aus dem Wöhrder See hat die Stadt eine Evakierungszone im Umkreis von 500 Metern zur Fundstelle abgesperrt. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Nürnberg.Während der Entschärfung der im Wöhrdersee bei Nürnberg gefundenen Bombe müsse aus Sicherheitsgründen der Flugbetrieb auf dem Flughafen Nürnberg eingestellt werden, teilte die Stadt am Nachmittag per Twitter mit.

Dadurch werde es auf dem Airport zu Einschränkungen kommen, ergänzte ein Flughafensprecher. Wann genau mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen wird und wie lange diese dauern wird, war zunächst unklar.

Bahnverkehr ebenfalls betroffen

Betroffen ist nach Stadtangaben auch der Bahnverkehr - allerdings nur auf der direkt am Wöhrder See gelegenen Strecke rechts der Pegnitz in Richtung Lauf und Hersbruck. Die S-Bahn-Strecke links der Pegnitz in Richtung Hersbruck und der IC-Fernverkehr nach München sei dagegen von der Sperrung nicht betroffen.

Arbeiter hatten am Mittag im Wöhrder See eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger befand sich 150 Meter östlich einer stark befahrenen Straßen- und Fußgängerbrücke. Zur Entschärfung der Bombe hat die Stadt auf Anraten des Sprengmeisters eine Evakuierungszone im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle vorbereitet.

Jahrelang im Schlamm geschlummert

Zur Entschärfung war der Bombentorso am Mittag auf eine schwimmende Arbeitsplattform gehievt worden.

Arbeiter seien in dem Bereich mit dem Ausbaggern von Schlamm beschäftigt gewesen, berichtete die Stadt Nürnberg. Der Wöhrder See östlich der Innenstadt ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Erholungssuchende.

Für Anfragen von Betroffenen richtete die Stadt ein Bürgertelefon ein. Bürger könnten sich außerdem im Internet unter www.nuernberg.de über die weitere Entwicklung informieren. (dpa)