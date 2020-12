Anzeige

Härtefallfonds „Strabs“-Härtefälle: Wo bleibt das Geld? Die Straßenausbaubeiträge sind abgeschafft. Doch es hakt weiter, ausgerechnet beim Härtefallfonds - womöglich noch länger.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Straßenausbau ist teuer. Die Koalitionsregierung hat ab 1. Januar 2018 abgeschafft, dass Hausbesitzer zur Kasse gebeten werden. Für Altfälle gibt es einen Härtefallfonds. Doch bei der Auszahlung der Gelder hakt es. Foto: Jens Wolf/picture alliance / dpa

Regensburg.Im Januar 2018 wurden die Straßenausbaubeitrage in Bayern abgeschafft. Die Regierung entschädigt die Kommunen finanziell - gleichzeitig wurde für Altfälle aus den 2014 bis 2017 ein Härtefallfonds mit 50 Millionen Euro eingerichtet. Rund 14.500 Anträge von Grundstücksbesitzern gingen bis Fristende im Dezember 2019 ein. Ausgezahlt wurde bisher aber kein Cent. Zum Ärger der Freien Wähler, die die so genannte „Strabs“ per Koalitionsvertrag gekippt hatten.

