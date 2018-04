Verkehr

„Strabs“-Volksbegehren der Freien Wähler zulässig

Das von den Freien Wählern beantragte Volksbegehren zur Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge (kurz: „Strabs“) in Bayern ist rechtlich zulässig. Das Innenministerium gab dafür am Donnerstag in München grünes Licht. Das Volksbegehren müsste zwischen dem 13. und 26. Juli durchgeführt werden. Nach dem Einlenken der CSU ist jedoch unklar, ob es dazu überhaupt kommt.