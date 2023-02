Kempten Strafverfahren gegen vier Aktivisten wegen Autobahn-Blockade

Klimaaktivisten haben am Montag für rund eineinhalb Stunden eine Autobahnabfahrt bei Kempten blockiert. Wie die Polizei berichtete, hatten sich im morgendlichen Berufsverkehr gegen 8.00 Uhr vier Personen im Alter zwischen 19 und 60 Jahren an der Autobahn 7 auf die Ausfahrt Leubas gesetzt. Zwei hätten ihre Hände auf die Fahrbahn geklebt, berichteten die Beamten. In der Folge kam es zu einem Stau auch auf der Fernstraße selbst.

dpa