Wetter

Strahlender Sonnenschein in ganz Bayern

Die Menschen in Bayern können sich am Wochenende auf strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen. Am Samstag soll in allen Regionen die Sonne scheinen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es keine einzige Wolke am Himmel geben. Die Temperaturen werden an den östlichen Mittelgebirgen bei 17 Grad, im übrigen Bundesland bei bis zu 23 Grad liegen. Auch in der Nacht auf Sonntag wird es laut Prognose wolkenlos bleiben - die Temperaturen sinken auf acht bis null Grad an der Donau.