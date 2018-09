Notfälle Straßenarbeiter stürzt in heißen Teer In Schwaben erlitt ein 44-Jähriger schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik nach München.

Holzheim.Ein Straßenarbeiter hat sich in Holzheim (Landkreis Dillingen) bei Teerarbeiten schwer verletzt. Der Mann rutschte auf der Straße aus und stürzte mit den Händen voran in den heißen Teer, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unglück am Mittwochabend erlitt der 44-Jährige schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen.

