Kriminalität Straubing: Opfer starben durch Gewalt Nach der Obduktion steht fest: Die drei tot in Ascholtshausen aufgefundenen Familienmitglieder sind durch Gewalt gestorben.

Mail an die Redaktion In Ascholtshausen im Kreis Straubing-Bogen wurden in einem Wohnhaus drei Tote gefunden. Foto: Alexander Auer

Das Haus der getöteten Familie befindet sich direkt an der Hauptstraße in Ascholtshausen. Foto: Martin Kellermeier

Mallersdorf-Pfaffenberg.Die drei Menschen, deren Leichen in einem Einfamilienhaus in Niederbayern gefunden wurden, sind laut Obduktionsergebnis durch stumpfe Gewalt gestorben. Damit seien bisherige Erkenntnisse der Ermittler bestätigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 41-Jähriger steht unter Verdacht, seine 69-jährige Mutter, seinen 72-jährigen Vater und die 37-jährige Schwester in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ascholtshausen (Landkreis Straubing-Bogen) getötet zu haben. Details zu den Hintergründen der Tat blieben unklar.

Polizisten hatten die drei Leichen am Montag in dem Haus in Mallersdorf-Pfaffenberg entdeckt. Der tatverdächtige Deutsche kam per Unterbringungsbefehl in eine Psychiatrie.

