Straubing Tigers holen Stürmer Mouillierat aus Ingolstadt

Straubing.Die Straubing Tigers haben Stürmer Kael Mouillierat für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt der 30-jährige Kanadier vom Ligarivalen ERC Ingolstadt. Mouillierat gelangen für die Oberbayern in 50 Hauptrundenpartien 13 Tore und 18 Vorlagen. „Kael ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet gut in der eigenen Zone. Er ist ein wichtiger Baustein in der Kaderbildung für die neue Saison“, sagte Straubings sportlicher Leiter Jason Dunham.