Eishockey Straubing Tigers holen Stürmer Pfleger aus Nürnberg

Merken

Mail an die Redaktion Marco Pfleger wechselt von Nürnberg nach Straubing. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Straubing.Die Straubing Tigers haben Stürmer Marco Pfleger von den Nürnberg Ice Tigers für die kommende Saison verpflichtet. Dem 26-Jährigen gelangen in 184 Hauptrunden-Einsätzen in der DEL 17 Tore und 38 Vorlagen. „Bei den Straubing Tigers kann etwas Gutes entstehen und dazu will ich meinen Beitrag leisten“, erklärte Pfleger nach Angaben seines neuen Vereins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Sein Alter ist ideal, um die vorhandenen Qualitäten auszubauen und dadurch ein noch besserer Spieler zu werden“, sagte der sportliche Leiter der Straubinger, Jason Dunham.