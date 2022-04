Anzeige

Eishockey Straubing Tigers ohne verletzten Verteidiger Schopper Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga können in dieser Saison nicht mehr auf Verteidiger Benedikt Schopper zurückgreifen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 37-Jährige im Auswärtsspiel Ende März gegen die Eisbären Berlin (6:3) eine Verletzung am Knie zugezogen. Diese hatte den Angaben zufolge „mehrere Bänderrisse am Unterkörper“ zur Folge. Die Tigers bestreiten aktuell Playoff-Partien gegen die Adler Mannheim.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Straubing.Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga können in dieser Saison nicht mehr auf Verteidiger Benedikt Schopper zurückgreifen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 37-Jährige im Auswärtsspiel Ende März gegen die Eisbären Berlin (6:3) eine Verletzung am Knie zugezogen. Diese hatte den Angaben zufolge „mehrere Bänderrisse am Unterkörper“ zur Folge. Die Tigers bestreiten aktuell Playoff-Partien gegen die Adler Mannheim.