Eishockey Straubing Tigers verlängern mit Connolly

Mike Connolly spielt auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga. Der 33 Jahre alte Stürmer geht nach der Vertragsverlängerung in seine bereits neunte Spielzeit bei den Niederbayern. In 400 Pflichtspielen erzielte er für die Tigers bislang 98 Tore. „Er macht auf dem Eis eine hervorragende Arbeit und hilft seinen Mitspielern enorm. Auch neben dem Eis ist er ein unersetzbarer Bestandteil der Mannschaft bzw. der ganzen Organisation geworden“, sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham am Mittwoch zu Connollys Weiterverpflichtung.

dpa