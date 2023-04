Deutsche Eishockey-Liga Straubing Tigers verpflichten Nachwuchsnationalspieler

Die Straubing Tigers haben Eishockey-Juniorennationalspieler Linus Brandl für die neue Saison verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, kommt der Stürmer von der U20-Mannschaft der Jungadler Mannheim. Am kommenden Donnerstag wird er mit dem deutschen U18-Team bei der WM in der Schweiz antreten.

dpa