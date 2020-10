Anzeige

Kommunen Straubinger Rathaus wird wiederaufgebaut Ende 2016 stand das Denkmal in Flammen. In drei Jahren soll es in neuem Glanz erstrahlen. Eine Mammutaufgabe.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Der Wiederaufbau des Straubinger Rathauses, das vor vier Jahren abgebrannt ist, beginnt. Foto: Armin Weigel/dpa

Straubing.Es geht los: Dieser Tage starten, nach Jahren der Planung, die Bauarbeiten zum Wiederaufbau des Straubinger Rathauses. Architekt Andreas Hild stellt eines in Aussicht: „Wenn alles abgeschlossen ist, wird das Gebäude beinahe genauso aussehen wie früher.“ Der historische Bau mit dem prägenden Rathaussaal war am 25. November 2016 einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen. Die Brandursache wurde nie geklärt. Die Kosten für den Wiederaufbau betragen rund 46 Millionen Euro, 31 Millionen Euro bezahlt die Versicherung.

Nur das Dach soll leicht verändert werden, so Architekt Held. Innen wird es für den Rathaussaal die benötigten Überlaufflächen und ein Foyer geben. Außerdem bekommt der Stadtrat einen neuen Sitzungssaal, dieser befindet sich dann direkt unter dem Dach und soll garantieren, dass mehr Bürger bei Interesse an den Sitzungen Platz finden können. Daneben wird ein zusätzlicher Besprechungsraum geplant. Dazu wird das Haupttreppenhaus hochgezogen, was die Bausubstanz laut Hild problemlos zulässt. Es wird außerdem eine Rathausgalerie mit Infothek im Inneren der Arkaden gebaut. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei.

Wände müssen sicher stehen

Die Arbeiten gehen mit Sicherungsmaßnahmen an der Statik los. Es brauche eine Nachfundierung bestimmter Bereiche, die durch Mikrobohrungen erfolgen soll, damit tragende Wände des Rathauses sicher stehen und für die neuen und bisherigen zu tragenden Lasten optimiert werden.

Insgesamt werden im Laufe der Bauzeit zwei Kräne im Einsatz sein. Als eine erste Maßnahme wird auch der charakteristische Giebel gesichert. „Dieser will nach außen fallen, das Problem bestand schon die letzten 100 Jahre, und deshalb muss man ihn nun mit den Längswänden verspannen“, erklärt der Planer, der auch darauf hinweist: „Wir brechen das Haus nicht ab, auch, wenn das zwischendurch so scheinen mag – der Putz wird abgetragen und ersetzt, um dem Gebäude eine gute, neue Oberfläche zu geben.“ Auch die historischen Fenster werden wiederhergestellt. Dies sei sehr aufwendig: „Es gibt 180 Fenster im Rathaus mit 22 verschiedenen Fenstertypen. Diese werden alle nachgebaut, das ist sehr anspruchsvoll.“

Rohbau bis Mitte Mai

Der Rohbau soll im Mai stehen, blickt Andreas Hild in die Zukunft. Unter den Anliegern und Gewerbetreibenden in der Simon-Höller-Straße regte sich in den vergangenen Wochen großer Protest gegen die Großmaßnahme, auch eine Aufklärungsversammlung fand statt. Die Geschäftsinhaber befürchten sinkende Einnahmen, weil Kunden die Geschäfte durch die Großbaustelle nicht mehr so leicht erreichen können.

Straubings Bürgermeister Albert Solleder (CSU) macht aber deutlich: „Es geht um die Wiederherstellung der Herzkammer unserer Stadt. Wir bemühen uns, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.“

Die Chancen Alles untersucht: Seit drei Jahren werde intensiv am Wiederaufbau geplant, blickt Wolfgang Bach, Baureferent der Stadt Straubing, zurück. Dieser berge auch die Chance, besser zu machen, was am früheren Gebäude gefehlt hat: „Es gab zum Beispiel kein Foyer für den Rathaussaal.“

Transparenz: Straubings Bürgermeister Albert Solleder erklärt, es sei der Stadtspitze wichtig, die Bürger in den Prozess des Wiederaufbaus einzubinden. Man setze darauf, stets über jede Maßnahme zu informieren.