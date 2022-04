Anzeige

Fußball Streich nimmt Nagelsmann-Entschuldigung an Für Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ist mit der Entschuldigung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann das Thema rund um den Münchner Wechselfehler beim Sieg in Freiburg erledigt. „Ich fand es gut von Julian, weil er bei seinen Äußerungen es einfach offensichtlich nicht einschätzen konnte, welche Breite das Thema hatte, auch bei uns im Verein, und wie kompliziert es war“, sagte Streich am Sonntag vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt beim Streamingdienst DAZN. „Das ist eine sehr gute Geste, finde ich, und damit ist das Thema erledigt.“

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Freiburgs Trainer Christian Streich während eines interviews. Foto: Silas Stein/Silas Stein/dpa

Frankfurt.Für Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ist mit der Entschuldigung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann das Thema rund um den Münchner Wechselfehler beim Sieg in Freiburg erledigt. „Ich fand es gut von Julian, weil er bei seinen Äußerungen es einfach offensichtlich nicht einschätzen konnte, welche Breite das Thema hatte, auch bei uns im Verein, und wie kompliziert es war“, sagte Streich am Sonntag vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt beim Streamingdienst DAZN. „Das ist eine sehr gute Geste, finde ich, und damit ist das Thema erledigt.“

Nach dem Münchner Wechselfehler im Spiel gegen die Breisgauer vor einer Woche hatte der Bayern-Coach Kritik am Sportclub geübt, nachdem dieser nach der 1:4-Niederlage Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hatte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte den Freiburger Einspruch abgewiesen.

„Ich bin schon einer, der seine Meinung sagt. Ich bin aber auch einer, der zugibt, wenn er einen Fehler gemacht hat. In dem Fall habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die große Dimension des Rechtes, des Sportrechtes, des e.V.-Rechtes nicht auf dem Schirm gehabt und auch nicht begriffen. Da bin ich ehrlich“, hatte Nagelsmann dem TV-Sender Sky am Samstag am Rande des Bundesligaspiels gegen den FC Augsburg gesagt und betonte: „Sorry an Freiburg, sorry an Christian.“