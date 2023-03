Verkehr Streifenwagen gerammt: Flüchtiger Autofahrer stellt sich

Der Autofahrer, der vor zwei Wochen in Regensburg auf der Flucht vor der Polizei zwei Dienstfahrzeuge gerammt haben und auf einen Beamten losgefahren sein soll, hat sich nach Angaben der Polizei nun gestellt. Der 42 Jahre alte Mann sei am Mittwoch gemeinsam mit einem Anwalt zur Polizei gekommen, teilten die Ordnungshüter am Donnerstag mit. Er habe keinen Führerschein.

dpa