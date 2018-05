Unfälle Streifenwagen stößt mit Familienauto zusammen

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Stockstadt am Main.Bei einem Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Familienauto in Unterfranken sind fünf Menschen verletzt worden. Die zwei betroffenen Polizisten waren nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) auf dem Weg zu einem Einsatz. An einer Kreuzung stieß das Einsatzfahrzeug mit dem von links kommenden Wagen einer Familie zusammen. Dabei wurde die Beifahrerin des Polizeifahrzeugs, eine 25-jährige Beamtin der Polizei Aschaffenburg, so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der 26-jährige Fahrer des Streifenwagens, das Ehepaar aus dem anderen Auto und der 15-jährige Sohn wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. „Die Wagen sind wirtschaftliche Totalschäden“, sagte ein Sprecher. Ein Gutachten soll den Unfallhergang klären.