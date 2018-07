Heimat Streifzug zu bayerischen Freigeistern Designer Florian Weidlich regen Gipfelkreuze zu Schmuck an. Er ist einer der Typen, die auf „traditionell anders“ schwören.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Designer Florian Weidlich und Goldschmiedin Nadia Krebs: Sie interpretieren Tradition neu. Fotos: www.bayern.by / Gert Krautbauer / Peter von Felbert

Oberammergau.Draußen stehen die Wiesen grün im Saft, das Alpenpanorama zieht den Blick in die Höhe. Drinnen verbinden sich helles Holz, Glas und Metall zu einem stylishen Ambiente. Die „Mamma Bavaria“, so heißt der schlichte Bau in Riedering bei Rosenheim, dient einer Handvoll Handwerkern und Designern als Arche. Sie interpretieren Tradition neu. Ganz oben, unter dem Glassturz, den nostalgischen Lampen und den Geweihen an den Wänden, hat Florian Weidlich sein Reich eingerichtet. Der Goldschmied verkörpert den Typ „bayerischer Freigeist“.

Der 34-Jährige ist in der Welt herumgekommen und dann wieder in der Heimat sesshaft geworden. Heimat: Der lässige und lebenslustige Rosenheimer verbindet den Begriff vor allem mit den Bergen. Auf den Gipfeln findet er Herausforderung, Muße und nicht zuletzt Ideen. Florian Weidlich erklettert Wendelstein, Großglockner oder den Heuberg und zeichnet die Gipfelkreuze, in allen Details. Die Skizzen sind die Vorlage für außergewöhnliche Anhänger, die traditionelle bayerische Goldschmiedekunst aufgreifen und modern umsetzen. „Auf dem Berg siehst du alles mit Abstand“, sagt er. „Da kommen mir die besten Ideen.“

Das Material für den Schmuck, den in der „Mamma Bavaria“ Nadia Krebs gestaltet, stammt aus der Gegend und aus aller Welt: die Steinsplitter aus den Chiemgauer Alpen, das Gold aus einer kleinen Mine in Lappland, die sehr reine Qualität liefert. „Authentisch muss es sein“, sagt Weidlich. „Wir wollen was Ehrliches anbieten. Das spüren die Leute auch.“

Der bayerische Löwe, die Rosenheimer Rose, Eichenlaub und die Bavaria geben Impulse für Schmuck, Tracht und für ein Sammelsurium von aufwändig und liebevoll hergestellten Kleinigkeiten, bis hin zu Wäscheglupperl aus bayerischer Buche, mit denen man Geschenkkärtchen befestigen kann. „Traditionen sind nicht in Stein gemeißelt“, findet Floria Weidlich. „Sie wandeln sich mit der Zeit. Und bleiben so lebendig.“

Alte Handwerkstechniken und ursprüngliche Materialien mit frischen Ideen zusammenzubringen: dieses Konzept zieht sich durch. Die trendigen Lederarmbänder sind geflochten wie die Goaßln, die Peitschen, mit denen Fuhrleute früher die Pferde angetrieben haben. Die Stickereien sind Säcklern abgeschaut. Das Bauernleinen für die Hemden ist bis zu 100 Jahre alt. Die über und über mit Münzen belegten Bierkutscher-Westen folgen traditionellen Schnitten, sind aber verspielt interpretiert. Und das geschmeidige Material für die pfiffig bestickten Lederhosen stammt vom „Winterhirsch“ und zeigt das markante Muster von winzigen Bissen der Dasselfliege.

„Das ist Urleder“, sagt Weidlich und greift genüsslich ins samtige Leder. Die Lederhosn ist für ihn Mode und Ausdruck von Persönlichkeit. „Aber sie zeigt auch, wo du herkommst.“ Die Entwürfe sind „nicht traditionell und nicht modern. Keine Kasperltracht, aber anders das Übliche.“

Die Tourismus Bayern GmbH hat zum Jubiläumsjahr des Freistaats Menschen in den Blick genommen, die „traditionell anders“ sind, die Bräuche aufnehmen und weiter treiben (alle Details unter: www.bayern.by/traditionell-anders). Florian Weidlich verkörpert diesen Typ, genau wie Peter Haslach von der Sennerei Gunzesried, wo ein ganzes Dorf Käse macht. Seit 1892 wird hier die Milch von Bauern der Umgebung zu Käse veredelt und neuerdings sogar als sensationell sahniges Eis vermarktet. Auch Frater Vitalis steht für diesen Typ von Bayer. Der Chefdestillateur von Kloster Ettal kreiert mit Kräutern und Gewürzen wohltuende und wohlschmeckende Liköre. Oder Förster Anton Burkhart: Der bärtige Mann führt die Privatwaldgemeinschaft Oberammergau; während der Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum“ im Kloster Ettal koordiniert er das Exkursionsprogramm zum Thema Wald.

Vier Mal Bayern „traditionell anders“

Anton Burkhart steht mit beiden Beinen auf traditionsreichem Boden: einerseits als Vorstand der Privatwaldgemeinschaft, die seit der Säkularisation 1803 die einstigen Klosterwälder im Ettal bewirtschaftet, andererseits als Darsteller der Oberammergauer Passionsfestspiele. 2000 war er Jesus, 2010 übernahm er die Rolle des Kaiphas. Bei einem Rundgang auf dem Berg erzählt er vom gemeinschaftlichen Forst, der nachhaltig und gleichzeitig nach neuen Erkenntnissen bewirtschaftet wird, und von den Passionsspielen. „Seit 1634 erzählen wir alle zehn Jahre die gleiche Geschichte – immer wieder anders“, sagt er. Auch in Oberammergau hat sich die Tradition den Zeiten angepasst. Burkhart nennt als Beispiel das Spielrecht: Es steht jedem Oberammergauer zu, der seit mindestens 20 Jahren am Ort lebt. Seit 1984 dürfen verheiratete Frauen und Frauen über 35 mitwirken. Und heute müssen Spieler nicht mehr Christen sein: Im Jahr 2000 spielten erstmals Muslime mit.

