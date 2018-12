Bahn Streik trifft Zugreisende in Ostbayern Auch in der Region mussten am Montagmorgen viele stundenlang an den Bahnhöfen auf den Zug warten. Es fehlte an Informationen.

Von Antonia Küpferling

Regensburg.Zweieinhalb Stunde lang ist eine Reisegruppe aus Neustadt an der Donau am Montag schon unterwegs, als sie endlich in Regensburg ankommt. Die zwei Männer und Frauen wollen nach Wien fahren, keine komplizierte Strecke. Normal müsste man vierzig Minuten lang nach Regensburg fahren, dann in den IC steigen, und schon wäre man in gut vier Stunden in der österreichischen Hauptstadt.

Aber an diesem Montagmorgen war nichts normal im deutschen Zugverkehr. Weder in Regensburg noch im Rest des Landes. Am Sonntagnachmittag hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG angekündigt, man habe die Bahn-Mitarbeiter für Montagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Da wusste aber noch keiner, welches Ausmaß der Streik annehmen würde. Möglich schien alles von ein paar Zugausfällen bis hin zum Totalausfall der Bahn. Es kam zum Worst Case. Kommuniziert wurde der jedoch viel zu wenig.

Das sagen die Betroffenen am Regensburger Hauptbahnhof:

App und Webseite helfen nicht

Die vier Wien-Reisenden wussten vom Streik. Sie hatten die Nachricht am Sonntag gehört und deshalb extra am Montagmorgen noch mal auf die Webseite der Bahn geschaut, um herauszufinden, ob ihr Zug planmäßig in Neustadt abfährt. Von einem Zugausfall war da keine Rede. Am Bahnhof fuhr die Agilis trotzdem nicht.

Wie es zu so einer Fehlinformation kommen kann, erklärt Detlef Neuß, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn: „Die Ausfälle müssen von Hand ins System der Bahn eingepflegt werden. Wenn viele Züge auf einmal ausfallen, kommen die Mitarbeiter nicht nach.“ Die Konsequenz: „Wenn an Bahnhöfen darauf verwiesen wird, dass man sich in der App oder auf der Webseite informieren soll, dann ist das nutzlos. Denn die Infos, die man dort findet, sind in der Regel nichts wert. Man kann sich nicht darauf verlassen.“

Die Pressestelle der Bahn in München meint, man könne so einen Fall aber auch nicht besser vorbereiten. „Wir wissen selbst nicht, wann wo welcher Zug bestreikt wird.“ Dazu komme, dass auch einige Mitarbeitern, die die Ausfälle ins System eintragen, streiken.

„Das wäre alles nicht so schlimm, wenn man ordentlich informiert würde und sich auf die Infos verlassen könnte.“ Reisegruppe auf dem Weg nach Wien



Die Reisegruppe auf dem Weg nach Wien dachte wie viele Reisende, dass sie sich auf die Infos im Netz verlassen kann. Also warteten die vier und machten sich mit einer Stunde Verspätung auf den Weg nach Regensburg. Dort erfuhren sie am Schalter: Statt mit dem IC müssen sie mit dem Regionalzug nach Plattling, dann nach Passau und dort sollen sie sich erneut erkundigen. Die vier sind sich einig: „Das wäre alles nicht so schlimm, wenn man ordentlich informiert würde und sich auf die Infos verlassen könnte.“

Manche planten am Sonntagabend direkt um, nachdem sie die Streik-Nachricht gehört hatten. So auch eine junge Frau aus Straubing. Mit ihrem Freund musste sie pünktlich nach Regensburg zu einem Gerichtstermin. Also ließen sie sich von einem Bekannten im Auto mitnehmen.

Auch viele Pendler wichen auf ihren PKW aus. Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr seien jedoch laut Polizeipräsidium Oberpfalz überschaubar gewesen, es habe keine größeren Staus oder vermehrt Unfälle gegeben.

Fahrgastverband kritisiert Ausmaß

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert derweil das Ausmaß des Streiks. Vorstand Detlef Neuß findet: „Das ist recht heftig abgelaufen!“ Aus seiner Sicht hätte ein Warnstreik moderater verlaufen können. „Man hätte zum Beispiel erstmal den Güterverkehr bestreiken können. Das hätte der Bahn finanziell auch wehgetan, aber der Streik wäre nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen worden.“

„Die Fahrgäste müssen rechtzeitig darüber informiert werden, wo wann was bestreikt wird.“ Detlef Neuß, Vorsitzender Pro Bahn



Was bei einem Streik generell wünschenswert wäre? „Toll wäre ein Streikfahrplan, wie es ihn in Italien gibt.“ Dort wisse man: „Wenn gestreikt wird, fahren beispielsweise nur noch drei von acht Zügen.“ Die kämen dann aber pünktlich, auf den Streikfahrplan könne man sich verlassen. „Das gibt denen, die keine Alternative zur Bahn haben, die Chance, zumindest irgendwie ans Ziel zu kommen.“

Noch wichtiger wäre Pro Bahn ein anderes Thema: „Die Fahrgäste müssen rechtzeitig darüber informiert werden, wo wann was bestreikt wird“, meint Neuß. Rechtzeitig, das sei im Idealfall 48 Stunden, mindestens aber 24 Stunden vorher, „damit sich die Reisenden darauf einstellen und einen Plan B machen können.“

Reisen abgebrochen

Einen Plan B brauchte auch Anita Morel. Sie hatte ihren Bruder in Furth im Wald besucht und wollte zurück in ihre Heimatstadt Lyon. Regulär hätte sie zweimal umsteigen müssen, in Regensburg in den ICE und in Frankfurt in den TGV. Angesichts des Streiks habe sie ihr Bruder am Morgen bereits gefragt, ob sie nicht noch einen Tag bleiben wolle. Möglich gewesen wäre das, die Fahrkarten für den Fernverkehr bleiben bis 16. Dezember gültig.

Was zu beachten ist Tickets: Reisende mit Fahrscheinen für den Fernverkehr mit Gültigkeit von Montag können ihre Tickets laut Bahn bis einschließlich Sonntag, 16. Dezember, flexibel nutzen. Es ist auch möglich, sich das Ticket und die Sitzplatzreservierung erstatten zu lassen.

Arbeitnehmer: Auch bei einem Streik im Nah- und Fernverkehr müssen Arbeitnehmer pünktlich zur Arbeit kommen. Andernfalls sollten sie sich rechtzeitig mit dem Arbeitgeber absprechen.

Schüler: Der Ausfall des Zugverkehrs muss laut Kultusministerium zwingend zur Folge haben, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler nicht am Unterricht teilnehmen kann – insoweit sei der Ausfall des Zugverkehrs eine Entschuldigung für die Nichtteilnahme am Unterricht. Wichtig: Die Schule muss umgehend informiert werden.

Aber Morel versuchte es. Der ALX fuhr um halb neun ab, da die Züge der Länderbahn nicht bestreikt wurden. Betroffen war das Unternehmen doch. Nach Auskunft der Länderbahn konnten die Oberpfalzbahn Regensburg nicht anfahren, das dortige Stellwerk wurde bestreikt. Die Züge mussten im Bahnhof Schwandorf wenden.

Morel musste außerplanmäßig in Schwandorf umsteigen und kam relativ pünktlich nach Regensburg. Gebracht hat ihr das wenig. Kaum angekommen, erfuhr sie, dass der ICE nach Frankfurt um 10.32 Uhr ausfällt. So wie viele Züge noch Stunden nach Streikende ausfielen oder deutlich verspätet abfuhren. Morel hätte über München und Paris nach Lyon fahren können. Dauer: 16 Stunden, statt elf. Dazu hätte sie in Paris mit schwerem Koffer und Fußverletzung von einem Bahnhof zum anderen gemusst. Sie beschloss: „Ich fahre nach Furth im Wald zurück und versuche es morgen noch mal.“ Eine Odyssee von vielen am Montag.

