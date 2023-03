Tarife Streiks bei Abfallwirtschaft, Stadtverwaltungen und Bädern Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden in den kommenden Tagen unter anderem für volle Mülltonnen und dreckige Straßen in einzelnen bayerischen Städten sorgen. Auch Bäder, Stadtverwaltungen und Stadtwerke werden betroffen sein, wie Gewerkschaftsvertreter in den bayerischen Regionen am Mittwoch sagten. Einen vollständigen Überblick über die Aktionen gab Verdi Bayern nicht - über die einzelnen Aktionen wird der Gewerkschaft zufolge in den Regionen entschieden.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Transparent bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Foto: Paul Zinken/Paul Zinken/dpa/Symbolbild

München.In München werden am Donnerstag und Freitag die Abfallwirtschaftsbetriebe betroffen sein. Voraussichtlich würden die Restmülltonnen, Papier- und Biotonnen nicht geleert, hieß es von der Gewerkschaft. Auf den Wertstoffhöfen könne Sperr- und Sondermüll nicht abgegeben werden. Möglicherweise wird die Aktion auf den Wertstoffhöfen auch am Samstag fortgesetzt.

Auch in Augsburg richten sich die Warnstreiks gegen die Abfallwirtschaft, hier allerdings nur am Donnerstag. In Regensburg will Verdi am Freitag die Stadtwerke, die Energie- und Wasserversorgung und auch die Bäder mit Warnstreiks treffen.

In einigen Regionen ist laut Gewerkschaftsvertretern für die laufende Woche dagegen nichts mehr geplant, teilweise weil es bereits Aktionen in den ersten Tagen der Woche gab. Dies gilt unter anderem in Würzburg, Aschaffenburg, Niederbayern, im Raum Bayreuth, in Ingolstadt, im Raum Rosenheim sowie im Allgäu.