Tarife Streiks der Geldtransport-Mitarbeiter auch am Donnerstag Die Beschäftigten der Geldtransport-Branche in Bayern wollen ihren Warnstreik am Donnerstag fortsetzen. Damit wäre die Belieferung von Banken und Geschäften mit Bargeld zum zweiten Tag in Folge stark eingeschränkt. Unklar sei, ob auch am Freitag gestreikt werde, sagte der Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi, Kai Winkler. Das werde am Donnerstag entschieden.

Mail an die Redaktion Ein Mann steht neben einem Geldtransporter. Foto: Kay Nietfeld/Archiv

München.Am Mittwoch hatten bundesweit zahlreiche Geldtransport-Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegt. In Bayern sollten Geldtransporte in München, Augsburg, Würzburg, Aschaffenburg, Eching (Landkreis Freising), Karlsfeld (Landkreis Dachau), Kolbermoor und Raubling (Landkreis Rosenheim), Mintraching (Landkreis Regensburg) und Oberasbach (Landkreis Fürth) bestreikt werden. Am Vormittag versammelten sich rund 300 Teilnehmer zu einer Kundgebung in München.

Hintergrund des bundesweiten Warnstreiks ist die laufende Tarifrunde für 12 000 Beschäftigte der Branche. Die Verhandlungen werden am 3. und 4. Januar fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat sowie die Angleichung der Gehälter zwischen Ost und West bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden.