Tarife Streiks im öffentlichen Dienst Ab Donnerstag wollen Beschäftigte bei Bund und Kommunen in Nürnberg, Erlangen und Straubing streiken.

Mail an die Redaktion In einer zweiten Streikrunde sollen auch Beschäftigte in Kitas ihre Arbeit niederlegen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Nürnberg.Im Tarifstreit der Beschäftigten bei Bund und Kommunen hat Verdi für Donnerstag erste Warnstreiks in Bayern angekündigt. Nach Angaben der Gewerkschaft vom Mittwoch sollen insbesondere Einrichtungen der Kommunen bestreikt werden, aber auch Wasser- und Schifffahrtsämter des Bundes. Erste Aktionen soll es etwa in Nürnberg und Erlangen sowie in Straubing geben. In der niederbayerischen Kommune wollen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung um die Mittagszeit für drei Stunden ihre Arbeit niederlegen. Auch die Stadtwerke sollen von den dortigen Warnstreiks betroffen sein.

Kindertagesstätten sollen in dieser Woche laut Verdi noch nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Sie würden aber „sicher im Lauf der nächsten Woche in die Aktionen einbezogen“, sagte ein Sprecher. Dann sollen die Aktionen „massiv ausgeweitet“ werden.

Die zweite Verhandlungsrunde war am Dienstag in Potsdam ohne Annäherung geblieben. Die abschließende Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April geplant – bis dann könnten die Aktionen andauern. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifkräfte beim Bund und den Kommunen unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und mindestens 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. (dpa)

