Kriminalität Streit aus Eifersucht: Pfefferspray in Nachtclub versprüht

Mail an die Redaktion Eine Person hält Pfefferspray in einer Hand. Foto: Boris Roessler/Archiv

Passau.In einem Nachtclub in Passau hat ein Mann am frühen Mittwochmorgen Pfefferspray versprüht. Acht Besucher klagten über Augenreizungen und Atemwegsprobleme, drei wurden ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einer Eifersuchtstat aus: Der Mann war zuvor mit dem neuen Partner seiner Ex-Freundin in Streit geraten. Nach dem Einsatz des Pfeffersprays wurde der Nachtclub geschlossen, rund 200 Gäste verließen das Lokal. Der Beschuldigte wurde festgenommen.