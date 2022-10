Mehrere Verletzte Streit in Ankerzentrum - Drei Männer in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Streit im Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Männer aus Algerien sollen einen 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilten. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen im Alter zwischen 27 und 32.

dpa