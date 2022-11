Gewalttat Streit mit Schreckschusspistole eskaliert: Großeinsatz

Ein Mann hat in München einen 32-Jährigen und dessen Vater mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der ebenfalls 32-Jährige war am Donnerstagabend vor der gemeinsamen Wohnung von Vater und Sohn aufgetaucht. Laut aktuellem Kenntnisstand vermutete er, dass sich seine Ex-Partnerin in der Wohnung befand, teilte die Polizei am Samstag mit.

dpa