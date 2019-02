Landtag Streit über Klimaschutz-Verfassungsänderung geht weiter Der Streit im Landtag über eine schnelle Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der bayerischen Verfassung geht weiter: Die schwarz-orange Koalition legte am Donnerstag weiterhin keine konkreten Pläne und Maßnahmen für mehr Klimaschutz in Bayern vor - Grüne und SPD blieben deshalb in einer Sitzung des Rechtsausschusses bei ihrem Nein zu einer schnellen Verfassungsänderung.

Mail an die Redaktion Abgeordnete des Landtages von Bayern debattieren im Plenarsaal. Foto: Sina Schuldt/Archiv

München.Man werde keine Symbolpolitik mittragen, sagte der Grünen-Politiker Toni Schuberl. „Wir werden kein grünes Siegel auf dieses Feigenblatt kleben.“ Christian Flisek (SPD) beklagte, CSU und Freie Wähler hätten bislang nicht einmal ein Eckpunktepapier mit konkreten Plänen oder Maßnahmen vorgelegt.

Tobias Reiß (CSU) hielt dagegen, das Thema Klimaschutz sei in Bayern seit jeher auf der Tagesordnung und werde mit der Verfassungsänderung eine weitere Bedeutung bekommen. Man wolle gemeinsam noch mehr für den Klimaschutz erreichen. Alexander Hold (Freie Wähler) argumentierte, die Koalition wolle beim Klimaschutz „bindendes objektives Verfassungsrecht“ schaffen. Wenn Grüne und SPD sich diesem Fundament verweigerten, dann gehe es ihnen wohl nicht um die Sache.

CSU und Freie Wähler wollen den Schutz des Klimas in die vorhandenen Bestimmungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 141 der bayerischen Verfassung einfügen. Nötig ist dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag - und dann auch die Zustimmung der Bevölkerung bei einem Volksentscheid. Grüne und SPD, auf deren Stimmen die schwarz-orange Koalition also angewiesen ist, wollen den Plan aber nur mittragen, wenn gleichzeitig konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz beschlossen werden - was weiter nicht in Sicht ist.

In der anschließenden Plenarsitzung wollen Grüne und SPD ihre Forderungen nach konkreten Maßnahmen für mehr Klimaschutz in Bayern untermauern. Und am Nachmittag soll es bei einem Treffen aller Fraktionsspitzen einen neuen Versuch geben, den Streit zu lösen. Sonst würde ein Volksentscheid am Europawahltag unwahrscheinlicher.