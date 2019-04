Kommunen

Streit um Bordell in Augsburg: Betreiber zieht Klage zurück

Im Streit um die Genehmigung eines Bordells in Augsburg haben sich die Stadt und der Antragssteller geeinigt: Der potenzielle Betreiber verabschiedete sich am Dienstag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München von seinem Vorhaben - die Stadt übernimmt im Gegenzug die Kosten, die der Architekt für die bisherige Planung in Rechnung gestellt hatte.