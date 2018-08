Regierung

Streit um Familiengeld: Bayern will nicht nachgeben

Die bayerische Staatsregierung will ihr angekündigtes Familiengeld im September auch an Hartz-IV-Bezieher auszahlen, obwohl der Bund dieses als anzurechnend eingestuft hat. „Wir zahlen aus (...) und wir werden uns daran auch nicht hindern lassen“, sagte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Freitag in München. „Und zur Not sehen wir uns in einem Rechtsstreit wieder.“