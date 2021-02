Anzeige

Kriminalität Streit um Internet: Vater schlägt Sohn mit der Faust Im Streit um den Zugang zum Internet hat in Coburg ein Vater seinen Sohn mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Coburg.Der 42-Jährige schaltete den Zugang zum Internet in der Wohnung ab, worüber der 17 Jahre alte Sohn sehr erbost war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst hätten die beiden am Sonntagabend verbal gestritten, bis der Vater den Sohn geschlagen habe. Der Sohn blutete danach an der Lippe. Gegen den Vater wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-541657/2