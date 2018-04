Essen & Trinken

Streit um „Original Kloster Ettal Glühwein“: Urteil erwartet

Darf der „Original Kloster Ettal Glühwein“ so heißen - obwohl er gar nicht aus Ettal stammt? Darüber will das Landgericht München I heute entscheiden. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat die Weinkellerei Kunzmann verklagt, weil diese den Ettal-Glühwein verkauft hatte, obwohl sie das Getränk in Dasing im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg selbst herstellt und abfüllt.