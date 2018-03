Gedenken Streit um Orte der Ruhe In Bodenwöhr soll der alte Friedhof aufgelassen werden, Angehörige wehren sich. Es ist nicht der erste Fall in der Region.

Auf dem alten Friedhof in Bad Kötzting werden bereits seit 1982 keine Bestattungen mehr vorgenommen. Die Stadt will die Anlage erhalten.

Bodenwöhr.Ein Friedhof ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Gedenkens. In Bodenwöhr ist der alte Friedhof an der Ludwigsheide jedoch zum Zankapfel geworden. Angehörige der dort Bestatteten wehren sich dagegen, dass die Grabstätten bis Ende 2019 aufgelöst und das Grundstück an die Kommune verkauft werden soll. Das Problem ist schon lange bekannt – bereits 1995 wurde der alte Friedhof geschlossen, es wurde also seither niemand mehr dort bestattet. 2010 liefen die letzten Ruhezeiten aus, die Pfarrei erhielt den Friedhof aber zunächst weiter, aus Pietät gegenüber den Verstorbenen.

Nun soll endgültig Schluss sein – wohl auch, weil die Pfarrei den Unterhalt des Areals nicht mehr stemmen kann. So müsste etwa die marode Friedhofsmauer Experten zufolge für rund 30 000 Euro saniert werden. Gerüchten, an der Stelle solle ein Parkplatz entstehen, widersprach Bodenwöhrs zweiter Bürgermeister Albert Krieger bereits: „Dieser Ort soll würdevoll gestaltet sein“. Im Gespräch sei ein Gedenkgarten. Die Angehörigen wollen den Friedhof aber in seiner jetzigen Form erhalten: Mit den Verstorbenen könne man nicht so umgehen, argumentieren sie.

Dass ein Friedhof komplett aufgelassen werden soll, ist laut Bestattermeister Jörg Freudensprung, der die Geschäftsstelle des Bestatterverbands Bayern leitet, die „absolute Ausnahme“. Er erinnert sich an einen Fall, bei dem die Gebeine exhumiert und in einem Sammelgrab auf einem neuen Friedhof bestattet wurden. „Das sind aber Einzelfallentscheidungen, wie das gehandhabt wird“, sagt Freudensprung. Ein möglicher Grund, einen Friedhof zu schließen, seien „Zersetzungsstörungen“: „Das bedeutet, der Boden ist so schlecht, dass der Friedhof seinen Zweck nicht mehr erfüllt.“ In diesem Fall könne der Friedhof einfach stillgelegt, also für weitere Bestattungen geschlossen, und wie ein Park behandelt werden. „Als Bestatter können wir nur raten, den Angehörigen einen Ort der Trauer zu lassen“, sagt Freudensprung – also entweder die Gräber zu erhalten oder zumindest einen Gedenkstein aufzustellen.

Einen solchen zum Park umgewandelten Friedhof gibt es in Bad Kötzting. Es handelt sich um den Ende des 16. Jahrhunderts errichteten Pestfriedhof. Nach mehreren Erweiterungen konnte er nicht weiter wachsen und der Platz für neue Gräber wurde knapp. Die Stadt beschloss also, den Gottesacker zum 1. Januar 1982 für weitere Beerdigungen zu schließen. Trotz einer frühzeitigen Ankündigung war die Aufregung in der Bevölkerung groß, Unterschriften gegen die Schließung wurden gesammelt. Es gab Fälle wie den einer Frau, die nicht mehr neben ihrem früh verstorbenen Ehemann auf dem alten Friedhof beerdigt werden durfte, berichtet Stadtarchivar Clemens Pongratz. Auch in Bad Kötzting kochte die Gerüchteküche hoch, was mit dem Friedhofsareal passieren sollte.

Die Stadtverwaltung beschloss, den Friedhof als öffentlichen Ort zu erhalten. Vorhandene Gräber dürfen weiter von den Angehörigen gepflegt werden, Grabgebühren werden indes nicht mehr verlangt. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren viele Gräber aufgelassen und etliche der teils prächtigen Grabmäler entfernt, weil sie wackelig und damit zur Gefahr für Besucher geworden waren. „Wenn das in dem Tempo weitergegangen wäre, wäre wohl nicht mehr viel übrig geblieben, das an den Friedhof erinnert hätte“, sagt Pongratz. Doch mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden. Heute geht es um die Frage, wie sich die zum Teil denkmalgeschützte Anlage erhalten lässt. So soll etwa die zum Teil einsturzgefährdete Friedhofsmauer wieder instandgesetzt werden. „Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, eine dauerhafte Lösung zu finden, die dem besonderen Charakter der Anlage gerecht wird“, sagt Pongratz.

Vor dem Aus stand auch der Dreifaltigkeitsfriedhof in Amberg: Dort gab es die von Jörg Freudensprung erwähnten „Zersetzungsstörungen“: Der hohe Grundwasserstand hatte Erdbestattungen schwierig bis unmöglich gemacht, weshalb Anfang der 1980er Jahre über die Schließung der Anlage diskutiert wurde. Auch in Amberg gab es nach Auskunft der Friedhofsverwaltung „einen Sturm der Empörung in der Bevölkerung“. Ein Kompromiss sah schließlich vor, dass in drei der zwölf Abteilungen des Friedhofs keine Erdbestattungen mehr zugelassen werden sollten und in den anderen nur noch Bestattungen in Normaltiefe, aber nicht mehr in der sogenannten Tieflage. So konnte der Friedhof bis heute erhalten bleiben.

Verschwunden und überbaut



Manche Friedhöfe sind dagegen gänzlich verschwunden. In Schwandorf war der 1589 errichtete Friedhof bei der St. Salvatorkirche im Jahr 1952 eingeebnet worden. Heute befindet sich dort das Arbeitsamt. Auch die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Kirche wurde damals abgerissen. Schon seit Herbst 1922 waren die Verstorbenen nur noch auf dem neuen Friedhof bestattet worden. In einer Pressenotiz vom März 1950 wird die Auflassung des alten Friedhofs angekündigt. „Die Entfernung der Grabsteine muß bis zum 1. April 1950 abgeschlossen sein“, heißt es darin. Es werde Gelegenheit geben, „etwa noch vorhandene Leichenreste in den neuen Friedhof zu überführen“.

Aufgelassene Friedhöfe in Regensburg Lazarusfriedhof Auch in Regensburg wurden in der Vergangenheit Friedhöfe aufgelassen, darunter der evangelische (Nutzung 1527-1898) und der katholische (Nutzung 1812-1909) Lazarusfriedhof. Beide wurden 1952 dem Stadtpark angegliedert.

Petersfriedhof Vor dem Peterstor lagen der evangelische (Nutzung 1543-1898) und der katholische (Nutzung 1804-1873) Petersfriedhof. Beide gingen 1932/33 in den städtischen Grünanlagen auf.

Für die Stadt Cham fallen Stadtarchivar Timo Bullemer gleich zwei Beispiele ein. So habe es in der Nähe des heutigen Bahnhofs einen Friedhof gegeben. „Dieser wurde wohl in der Pestzeit im 17. Jahrhundert angelegt und danach als normaler Friedhof genutzt“, sagt Bullemer. Dort seien vermutlich vor allem die ärmeren Chamer beerdigt worden, die besser Betuchten hätten sich in Chammünster bestatten lassen Nachdem im Jahr 1868 der neue, heute noch bestehende Friedhof errichtet worden war, habe man noch eine Liegezeit von etwa zehn Jahren abgewartet und den alten Friedhof dann geschlossen und aufgelassen, so Bullemer. Mittlerweile sei das Gelände überbaut – hier befinden sich heute Parkplätze und ein Ärztehaus. Verschwunden ist auch der alte Spitalfriedhof neben der Spitalkirche. „Dort wurden vor allem die Insassen des Heiliggeist-Spitals, deren Betreuer und Einwohner aus dem Vorort Brunnendorf bestattet“, so Bullemer. 1810 habe die letzte Beerdigung auf diesem Friedhof stattgefunden, später wurde er aufgelassen. „Bei Bauarbeiten kann es passieren, dass man an dieser Stelle noch auf Gebeine stößt“, berichtet Bullemer. Im Rahmen der Kleinen Landesgartenschau in Cham 2001 sei dort ein Garten angelegt worden.

In Bodenwöhr wird unterdessen weiter emotional über die Zukunft des Friedhofs diskutiert. Bei einer Informationsveranstaltung kam der Vorschlag auf, einen Verein zu gründen, der sich um den Erhalt und die Pflege des Friedhofs kümmern solle. Auch, dass die Gemeinde den Friedhof als solchen übernimmt – ihn also nicht zum Gedenkgarten umwandelt – oder dass der Friedhof wie gehabt bei der Pfarrei bleibe, seien Optionen, sagt Pfarrer Johann Trescher. „Wir sind offen für Vorschläge und werden diese jetzt prüfen.“

