Kunst

Streit um Schadenersatz für Dalí-Werke in Werbe-Video

Was sind Werke von Salvador Dalí (1904-1989) in einem Werbe-Video wert? Darüber streitet das Museum Dalí Berlin am heutigen Donnerstag mit den Nachlassverwaltern des spanischen Künstlers vor dem Oberlandesgericht (OLG) München.