Anzeige

Pandemie Streit um Strategie gegen B.1.1.7-Virus Bayern verspielt im Kampf gegen Corona-Mutationen wertvolle Zeit, kritisiert die Opposition. Die Regierung sieht das anders.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Corona-Mutation müssen im Labor durch Sequenzierung des Genmaterials festgestellt werden. Foto: Daniel Cole/dpa/AP

München.Mit der Sorge vor Corona-Virus-Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien wächst die Kritik der Opposition am Sicherheitsnetz der Regierung. Für Ärger sorgt, dass im Freistaat bisher pro Woche nur 40 Corona-Proben auf die neuen und weit ansteckenderen Virusvarianten untersucht werden. „Im europäischen Vergleich wird hierzulande viel zu wenig unternommen, Mutationen frühzeitig zu erkennen“, sagt der Regensburger Grünen-Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol.

Er kreidet Landes- wie Bundesregierung an, im Kampf gegen die Pandemie wertvolle Zeit zu verlieren und fordert eine Gesamtstrategie für mehr Genom-Sequenzierungen. Mistol erhöht nicht als Einziger den Druck. „Etwa 40 Proben pro Woche reichen bei Weitem nicht aus“, sagt FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen. Die Liberalen machen sich dafür stark, dass nahezu alle positiven Corona-Tests im Freistaat auf Virus-Mutationen wie B.1.1.7 untersucht werden.



Foto: Peter Kneffel/dpa

Flächendeckende Sequenzierungen? Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) weist diese Forderung am Montag zurück. „Stichprobenartige Auswertungen von PCR-Tests können einen guten Überblick über die Epidemiologie neuer Virusmutationen geben“, teilte ein Ministeriumssprecher mit. In einem neu eingerichteten Speziallabor des Landesamtes für Gesundheit waren bis Montagvormittag 67 Sequenzierung von 45 Proben vorgenommen worden. Besonders im Fokus: Positive Corona-Tests von Reiserückkehrern aus Ländern, in denen Mutationen grassieren.

Holetschek hatte schon am Wochenende signalisiert, Kapazitäten für Sequenzierungen bei Bedarf aufzustocken. Dabei sollen laut seinem Pressesprecher die Labore an Universitäten eine Rolle spielen. Der neue Gesundheitsminister hatte sich zuletzt mit bayerischen Corona-Experten über die Gefahr der Virus-Mutationen ausgetauscht. Es gebe Anlass zur Sorge, aber keinen Grund zu Panik, lautete danach sein vorläufiges Fazit. Nach allem, was bislang bekannt ist, führten die Virus-Varianten nicht zu schwereren Krankheitsverläufen. Das höhere Ansteckungsrisiko belaste jedoch zusätzlich das Gesundheitssystem.