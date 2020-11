Anzeige

Kriminalität Streit um Zigaretten in Altenheim eskaliert Ein Streit um zwei Schachteln Zigaretten ist zwischen zwei Bewohnern eines Altenheims im Allgäu eskaliert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Sonthofen.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 69-Jähriger am Dienstag in dem Heim in Sonthofen einen 8 Jahre älteren Mitbewohner zur Rede gestellt, weil der die Zigaretten aus seinem Zimmer genommen hatte. Statt zu antworten, schlug ihm der 77-Jährige ins Gesicht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung.