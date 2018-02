Prozesse

Streit um zweite S-Bahn-Stammstrecke endet mit Vergleichen

Die beiden letzten anhängigen Verfahren um den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sind vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit zwei Vergleichen beendet worden. Das sagte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Anwohner und eine Wohnungseigentümergemeinschaft hatten vor dem VGH unter anderem wegen unzureichendem Schutz vor Lärm in der Bauphase im Ostabschnitt geklagt. Sie erwirkten demnach einen aktiven Schallschutz beziehungsweise die Zusage, bestimmte Innenraumpegel einzuhalten. Für beide Vergleiche gibt es noch Widerrufsfristen bis Mitte und Ende März.