Polizei Streit um Hausaufgaben: Achtjähriger vermisst Streit um Hausaufgaben kennen vor allem im Homeschooling fast alle Eltern und Kinder.

Ein Schüler bedient an einem Notebook die Lernplattform Moodle.

Füssen.In Füssen im Allgäu musste deshalb gleich die Polizei ausrücken. Eine Mutter meldete am Montag ihren achtjährigen Sohn als vermisst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er habe nach einem Streit um die Hausaufgaben „fluchtartig“ die Wohnung des Mehrfamilienhauses verlassen. Die Suche der Mutter war erfolglos, weshalb sie die Polizei rief. Mehrere Streifen rückten aus. Nach zwei bangen Stunden fanden sie das Kind in der Nähe seiner Wohnung und übergaben es der Mutter.

