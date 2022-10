München Streit unter Arbeitskollegen endet mit Messerangriff

Ein 33-jähriger Mann soll in München zwei Arbeitskollegen mit einem Messer angegriffen und dabei einen der beiden lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war es am Morgen in der Nähe einer Bushaltestelle im Münchner Westen zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern gekommen, bei der ein 28-Jähriger und ein 50-Jähriger schwer verletzt wurden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 33-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Wie es zu dem Vorfall kam und worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall.

dpa