Biss vom Hund, Hiebe vom Herrchen Streit zwischen Hundehalter (73) und Radler (78) in Österreich eskaliert: Polizei konfisziert Tier von Christoph Eberle

Mail an die Redaktion Der Hundebesitzer trat nach Angaben der Polizei auch auf das E-Bike seines Kontrahenten und schlug diesen mit der Hundeleine. −Symbolbild: dpa

Ein Streit zwischen einem Radfahrer (78) und einem Hundehalter (73) ist am Samstagmittag in der Nähe von Linz (Oberösterreich) eskaliert: Der Radler musste am Ende zum Arzt, der Hund ins Tierheim.

Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall mittags im Gemeindegebiet von Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung ), ein paar Kilometer von Linz entfernt. Ein Herdenhundmischling biss demnach einem vorbeifahrenden Radfahrer in die Wade.

Unmittelbar danach kam es zwischen dem 73-jährigen Hundebesitzer und dem 78-jährigen Radfahrer (beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung) zu einem Streit. Dabei trat der Hundebesitzer nach Angaben der Polizei auch auf das E-Bike seines Kontrahenten und schlug diesen mit der Hundeleine. „Dabei erlitt der 78-Jährige eine zusätzliche Verletzung unbestimmten Grades“, hieß es.

Hund musste vom Polizeihundeführer eingefangen werden

Der Hund lief währenddessen frei herum und konnte erst vom Polizeihundeführer eingefangen werden, hieß es. „Er wurde in weiterer Folge seinem Besitzer durch die Tierrettung abgenommen“, so ein Polizeisprecher. Ob der Mann seinen Hund wiederbekommt, beziehungsweise ob er eventuell bestimmte Auflagen erfüllen muss, entscheidet die Bezirkshauptmannschaft, quasi das österreichische „Landratsamt“.

Der 73-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt. Der 78-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.