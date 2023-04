Haar Streitende Nachbarn drohen einander mit Waffen

Mit einem Messer und einer Schreckschusspistole haben zwei Nachbarn im Landkreis München einander bedroht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden Männer im Alter von 31 und 40 Jahren lägen schon länger im Streit, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch demnach niemand.

dpa